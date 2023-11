¡Se encienden alarmas! Gavi sufrió lesión en rodilla y temen que sea el ligamento cruzado

Las alarmas se encendieron este domingo en la Selección de España, en el partido contra Georgia dentro de las eliminatorias de la Euro 2024. Y es que a pesar de la victoria 3-1 en el Estadio José Zorrilla, La Roja sufrió la baja de Gavi.

El mediocampista del Barcelona pudo disputar apenas 26 minutos del partido, ya que luego de un golpe con un rival se quedó tendido un rato en el césped, con dolor en la rodilla. Las asistencias médicas de España le realizaron pruebas, tras las cuales consideraron pertinente que siguiera jugando.

Sin embargo, en la siguiente jugada, al momento de controlar el balón, Gavi volvió hacerse daño en la misma rodilla, la derecha. Después de eso, el jugador salió de cambio y en su lugar entró Oihan Sancet. De acuerdo con información del diario Marca, tras una primera exploración temen que sea el ligamento cruzado.

De confirmarse una rotura del ligamento cruzado, Gavi se perdería lo que resta de la tempora y estaría en riesgo su participación en la Eurocopa y en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Gavi fue uno de los dos únicos jugadores que repitieron en el once inicial después del partido ante Chipre. Previo al encuentro, De la Fuente destacó la "hiperactividad" del mediocampista. "No para nunca, por eso juega tanto y tan bien. Los buenos jugadores no descansan nunca. Es un súperdotado físicamente". Pero parece que tanta actividad ahora le pasó factura.

