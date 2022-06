Sebastián Beccacece impidió saque de banda y desató bronca con River Plate

El partido entre Defensa y Justicia contra River Plate estuvo lleno de emociones a pesar de terminar empatados a cero goles. Y es que durante la segunda mitad, Sebastián Beccacece impidió un saque de banda, lo que generó la molestia de los Millonarios.

Uno de los jugadores del 'Halcón de Varela' se encontraba lesionado en el terreno de juego, por lo que el lateral de los visitantes quiso aprovechar la situación, sin embargo, el estratega se paró en frente del futbolista y le impidió el saque de manos.

Esto provocó que Marcelo Gallardo explotara, pues inmediatamente se acercó al cuarto árbitro y le dijo: 'Está loco'. Esto provocó que Beccacece se molestara, e inmediatamente le contestó. "¿Quién sos? ¿A quién te comiste, boludo?". Sin embargo, el juez central se percató de la situación y le sacó la roja al técnico de los locales.

Las cosas no terminaron ahí, pues los reportes indicaron que la bronca continuó en los vestuarios, donde ambos entrenadores se encontraron de frente y comenzaron a empujarse. No obstante, en conferencia de prensa, el Muñeco Gallardo se tranquilizó y pidió que se dejara atrás el tema. "No me gustó su actitud y se lo hice saber. Nada más", declaró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REAL MADRID: RAHEEM STERLING FUE OFRECIDO A LOS MERENGUES; SEGÚN PRENSA ESPAÑOLA