Selección Panameña: Única Selección en derrotar a Estados Unidos en Nations League

Panamá volvió a dar una campanada en un torneo de Concacaf, ahora derrotando a la Selección de las Barras y las Estrellas. Los Canaleros ganaron por la mínima, con un agónico gol en el agregado de Cecilio Waterman.

Con esta victoria, Panamá logró su pase a la Final de la Nations League y buscará obtener el título. El conjunto de la Marea Roja, tendrá que esperar unas horas para conocer a su rival, ya sea México o Canadá.

Afición Canalera | AP|

Los panameños se convirtieron en la primera Selección en la historia en eliminar a Estados Unidos en Nations League; torneo que siempre han regido los norteamericanos.

Con la pronta eliminación del conjunto norteamericano, el torneo más joven de la Concacaf busca un nuevo campeón. México, Panamá y Canadá, tienen una oportunidad de oro para convertirse en uno de los mejores del sector.

Momentos del encuentro | AP|

En los últimos encuentros, la Selección de Estados Unidos no ha podido ganarle un partido oficial a Panamá. En la última Copa América, Panamá logró anteponerse con marcador de 2 a 1; en la Copa Oro, lograron el pase a la Final por la vía de los penales.

Panama has had the USMNT's number in competitive tournaments the last couple years 👀🇵🇦 pic.twitter.com/Zr9nVjdRv6

— Alexi Lalas' State of the Union Podcast (@SOTUWithAlexi) March 21, 2025