Sergio Ramos calienta el Real Madrid vs Atlético de Madrid: “Demasiado fácil”

Quedaron definidos los Octavos de Final de la Champions League y el Real Madrid fue emparejado con el Atlético de Madrid para esta ronda.

Ramos l CRÉDITO X:MADRIDISTAS

Tras el sorteo y la confirmación del Derbi Madrileño Sergio Ramos mandó un mensaje contundente que hizo encender el juego: “Demasiado fácil, amigos. Ya estuve allí, ya lo hice”.

Champions l CRÉDITO:Captura

Sergio Ramos y el homenaje del dorsal 93

Cabe mencionar, que el exjugador del Real Madrid portará el dorsal 93 con Rayados de Monterrey que será como parte del homenaje al minuto que logró anotar en la Final de la Champions League de 2014 que catapultó la remontada ante Atlético de Madrid.

El español hizo la anotación para empatar el encuentro ante los Colchoneros y tiempo extra se terminó orquestando la conquista de la ansiada Décima Orejona.

Rayados l CRÉDITO X:SergioRamos

Sorteo de los Octavos de Final

Además del choque entre madrileños los otros encuentros quedaron sentenciados con el París Saint-Germain vs Liverpool y Bayern Munich vs Leverkusen como los más atractivos.

Los otros enfrentamientos quedaron de la siguiente manera: Brujas vs Aston Villa, PSV vs Arsenal, Borussia Dortmund vs Lille, Feyenoord vs Inter y Benfica vs Barcelona.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DANIEL BISOGNO: RECUERDAN AL CONDUCTOR CON UNA MISA DENTRO DE TV AZTECA