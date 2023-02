Sergio Ramos es 'obligado' a retirarse de la Selección de España

Sergio Ramos ya no jugará más con la Selección de España. De acuerdo con el defensor, el acutal entrenador, Luis de la Fuente, se comunicó con él para informarle que ya no será llamado para representar a su selección en los siguientes partidos.

“En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de como continúe mi carrera deportiva”, comentó Ramos a través de sus redes sociales.

Ramos fue llamado por primera vez a la Selección Española en el 2005. Desde entonces, el defensor se convirtió en uno de los grandes referentes del equipo jugando en 180 partidos y anotando 23 goles.

El defensa terminó su carta escribiendo: “Este escudo, esta camiseta y esta afición, todos vosotros, me habéis hecho feliz. Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces".

Ramos ganó el Mundial en el 2010 con España además de dos Eurocopas en el 2008 y 2012, siendo así parte de una de las mejores generaciones de la historia.

Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí! pic.twitter.com/KzVldPhiqo — Sergio Ramos (@SergioRamos) February 23, 2023

