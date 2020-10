Serie A: Italia volverá a cerrar sus estadios por rebrote de Covid-19

Italia ha vuelto a prohibir la entrada de aficionados en los estadios de futbol, esto como medida ante el nuevo rebrote de Covid-19 en Europa.

El invierno se acerca en el viejo continente y las bajas temperaturas comienzan a sentirse, algo que no favorece en nada a controlar el virus, que suele ser más letal en climas fríos. Es por eso que, el gobierno italiano lanzó un decreto que entra en vigor a partir de mañana, el cual, obliga a la Federación Italiana de Futbol a cancelar por al menos un mes la actual regla que permite un máximo de mil espectadores en los estadios para partidos de futbol.

La decisión forma parte de un nuevo plan de contingencia aplicado luego de darse a conocer la existencia de un repunte del coronavirus, pues la cifra de nuevos casos se acercó a los 20 mil en los últimos dos días, poniendo en alerta a todo el pais.

Recordemos que en el mes de marzo se suspendió toda actividad del campeonato de la Serie A, mismo que se reanudó en el mes de junio sin la presencia del público. Para la presente temporada el formato fue el

mismo en un inicio; sin embargo, el gobierno aprobó el mes pasado el regreso de los aficionados a las gradas con un máximo de mil espectadores por partido.

Pese a esto, el calendario de la temporada 2020-21, no se verá afectado, ya que no habrá cancelación del torneo, debido a que el decreto establece que las competiciones profesionales podrán disputarse sin

ningún inconveniente en escenarios al aire libre, siempre y cuando estos se realicen a puerta cerrada. Razón por la cual la el campeonato italiano continúa su cause normal y este fin de semana se jugó la Jornada 5.

