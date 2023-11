Sofía Ochoa, la futbolista mexicana que quiere conquistar la liga de Arabia Saudita

A pesar de que Sofía Ochoa no había soñado con ser futbolista profesional (debido a que no había una liga), el 30 de julio de 2017 hizo su debut en la Liga MX Femenil con las Rayadas, donde permaneció hasta 2018 con un total de 20 juegos disputados y una anotación. Posteriormente en el Clausura 2019 formó parte de Santos Laguna, equipo con el que permaneció únicamente un torneo después de jugar en nueve ocasiones.

Luego de este paso por el Circuito Rosa, llegó al Houston Aces de la Women's Premier Soccer League, equipo en el que permaneció previo al acercamiento del Eastern Flames de Arabia Saudita. "Fijate que fue algo muy extraño, porque desde el año pasado yo envié mis videos a una persona y esa persona como que contactó a este equipo (Eastern Flanes) que tenía interés en traer extranjeras, la liga es nueva, lleva dos años, apenas como que el año pasado estaba empezando eso (traer extranjeras), envié todo y sin éxito, como que no hubo un acercamiento, no hubo un proceso ahí, yo me quedé en Estados Unidos. Fue hasta este año, en junio por ahí, que este equipo me volvió a contactar y tuve un acercamiento con alguien del staff del equipo, una reunión en Houston, luego contrataron a un nuevo entrenador que vio mi contenido y a partir de ahí fueron negociaciones y pláticas hasta llegar a concretar algo", relató la mexicana de 27 años.

Después de llegar a un acuerdo con este equipo, la mediocampista fue anunciada el pasado 3 de noviembre de manera oficial. Desde entonces ha tenido la oportunidad de tener acción en dos compromisos en la Saudi Women's Premier League, la cual apenas tiene dos años de existencia, por lo que Ochoa siente que es muy similar a cuándo empezó el futbol femenil en México:

"Sí hay muchas cosas que son nuevas, obviamente es como cuando empezó la Liga Femenil, que había esa incertidumbre, creo que aquí han empezado, quieren hacer las cosas bien, quieren invertir porque tienen el dinero, pero también falta como esa estructura, ese cimiento bien construido para poder seguir".

A pesar de esto, la dorsal 2 del Eastern Flames señaló que en Arabia Saudita tienen la intención de introducir este deporte (tanto en varonil y femenil), aunque hay que tomar en cuenta la cultura que tienen:

"En lo personal es algo que apenas va comenzando, se está introduciendo a una cultura diferente, hay muchas cosas diferentes y más que nada en cuestión de la mujer, las cosas están cambiando poco a poco por nuevos Reyes y nueva administración. Le quieren dar ese impulso al deporte, tanto al varonil y al femenil, más que nada al futbol, muchas cosas están cambiando pero sí hay cosas que me topo en cuanto a cultura que las personas aunque no sean del país tienen que hacerlas obligatoriamente, entonces si hay un shock cultural, pero tienen las ganas de cambiar y de introducir este deporte en su país y le está invirtiendo mucho".

