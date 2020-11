Suecia: Zlatan Ibrahimovic reveló que está dispuesto a volver a la selección

El delantero sueco del Milan, Zlatan Ibrahimovic, de 39 años, se mostró este miércoles dispuesto a regresar a la selección de su país, de la que se retiró hace cuatro años, aunque señaló que el primer paso lo tiene que dar el técnico, Janne Andersson.

"Si me llamara, le respondería: dame tiempo, debo pensarlo. Pero debe salir de él. Porque si cree que soy demasiado grande, no estoy interesado. Si cree que puedo aportar algo, lo pensaría", aseguró en una entrevista al diario 'Aftonbladet'.

Ibrahimovic, que lidera la tabla de goleadores en Italia con el Milan, fue galardonado este miércoles por décimo segunda vez con el 'Balón de Oro' al mejor jugador sueco del año que entregan la Federación de Futbol y ese periódico.

'Ibra' ha mantenido una mala relación con el actual seleccionador, Jan Andersson, al que criticó con dureza por ejemplo hace un año por no haber incluido a jugadores de origen extranjero en su primera lista al asumir el cargo.

"No lo conozco, nunca lo he juzgado personalmente. Mis palabras fueron un juicio por las convocatorias que hizo. Y me mantengo. Siento que todo lo que construí durante veinte años desapareció un día. ¿Si me molesta? Sí, me molesta", dijo el jugador de origen bosniocroata.

"Claro que echo de menos la selección. Quiero estar en el Friends Arena, con el muro amarillo. Salir con la camiseta amarilla y ver que todo está lleno. Quien no lo extrañe es que ya ha terminado su carrera. Y yo no lo he hecho", afirma el delantero.

