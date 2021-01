Supercopa de España, con una realidad diferente pero los favoritos de siempre

Una Supercopa de España diferente, sin público, en tres estadios, y lejos de lo que se pensaba cuando nació.

A partir de este miércoles, cuatro equipos pelean por un título que parece quitar más de lo que da, cuando estamos casi por la mitad de la temporada.

Real Sociedad, Athletic de Bilbao, Barcelona y Real Madrid, se miden en la segunda edición de este nuevo formato, uno que volvió a cambiar luego que el año pasado se disputara en Arabia Saudita, pero que este año el virus no lo dejara. Ahora, en Córdoba, Málaga y Sevilla, se jugarán el trofeo los finalistas de la última Copa del Rey y los dos primeros clasificados de la Liga 2019-2020.

“Los cuatro equipos que participan tienen la mentalidad de hacer lo máximo para ganar un título. Los cuatro tenemos opciones”, dijo Ronald Koeman, DT del Barcelona, que este miércoles abre las acciones ante la Real Sociedad.

"Entiendo que muchos vean como favoritos al Barça, al Madrid o al Athletic. Yo, cuando juega la Real, siempre veo favorita a la Real. Más siendo entrenador yo. Si no veo favorita a la Real, es imposible ganar", analizó Imanol Alguacil, técnico del cuadro vasco.

En medio de una temporada apretada, en donde el Atlético de Madrid comienza a despegarse de manera peligrosa en La Liga, llega la cita con Barcelona y Real Madrid como los obligados a ganarla, sobre todo porque de no hacerlo, los proyectos de Koeman y Zidane podrían verse aún más cuestionados de lo que ya han sido en los meses recientes. La muestra de lo peligroso que puede ser el no ganarla fue la destitución de Ernesto Valverde del cuadro culé hace casi un año, al caer en Semifinales.

De manera histórica, el Barcelona es el equipo que más veces la ha ganado, con 13, seguido por el cuadro merengue, con 11. La Final soñada en La Cartuja de Sevilla sería que los dos grandes del futbol español se midieran nuevamente; sin embargo, Koeman no se pone la etiqueta de candidato.

"No creo que seamos favoritos porque el éxito no depende de la situación de un equipo en este momento. La Real Sociedad es uno de los mejores equipos del campeonato futbolísticamente hablando. Los cuatro son equipos fuertes y no hay un claro favorito para ganar el título", comentó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DIEGO SIMEONE, DT DE LA DÉCADA SEGÚN LA IFFHS.