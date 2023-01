Tchouaméni se disculpó por asistir a juego de la NBA durante duelo del Real Madrid

El joven francés, Aurélien Tchouaméni. fue sorprendido durante el partido de la NBA en Francia, mientras que el Real Madrid jugaba los Octavos de Final de la Copa del Rey.

El mediocampista ofreció disculpas desde su cuenta de Twitter, ya que fue blanco de críticas tras no apoyar a su equipo durante el choque, al cual no fue convocado por una lesión muscular.

"Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa.

"He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho", posteó el joven francés desde cuenta de Twitter.

Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) January 19, 2023

El Real Madrid, aunque sufrió en la eliminatoria de la Copa del Rey, pudo dar la remontada y avanzar a Cuartos de Final tras ganar 3-2 al Villarreal.

