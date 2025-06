"Te voy a romper la cara": Jugador del Inter pierde la cabeza y amenaza a fan del PSG

Hace poco menos de un mes, Paris Saint-Germain conquistó Europa tras el paseo que le propinó al Inter de Milán en la Gran Final de Champions League. Ahora, ambos equipos están participando en el Mundial de Clubes, pero las emociones siguen latentes para algunos jugadores.

Tal fue el caso del defensor italiano Francesco Acerbi, que fue uno de los señalados por la derrota. En plena concentración del Internazionale, un aficionado del conjunto parisino le recordó a Acerbi la goleada, con uno de los protagonistas de la misma, Bradley Barcola.

Francesco Acerbi | AP|

La molestia del jugador Nerazzurri fue latente, por lo que con ayuda de un traductor amenazó al aficionado con 'golpearlo'. "Soy una persona seria, no me gusta que me tomen el pelo. Si salgo del entrenamiento y me dices 'Acerbi-Barcola' pues no me gusta. Me vuelvo loco y te pego una paliza."

El incidente no escaló a mayores, por lo que el aficionado dejó las instalaciones en donde está instalado el conjunto italiano. Acerbi fue uno de los pilares en la extraordinaria temporada del equipo del Inter de Milán, sin embargo, en aquella lucha por la 'Orejona', quedó exhibido por el joven jugador galo.

🇺🇸🇮🇹 Un hincha del PSG le hizo una broma de mal gusto a Acerbi, recordando la final de la Champions.



Con ayuda de un traductor, el defensor del Inter le contestó: "No me gusta que me tomes el pelo, porque estoy re loco y te cago a trompadas, ¿entendido?"

Próximo duelo del Inter

El conjunto italiano empató en su primer compromiso en el Mundial de Clubes ante Rayados de Monterrey, por lo que su próximo partido es de suma importancia. El conjunto de Cristian Chivu enfrentará a Urawa Reds, equipo nipón que decepcionó en el arranque del ‘Mundialito’ por su derrota ante River Plate.

