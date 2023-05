Tebas, presidente de LaLiga, le pide perdón a Vinicius por su tuit: 'Me expresé mal'

El caso de racismo en contra del delantero brasileño, Vinicius Júnior, ha dado mucho de qué hablar, no sólo en España, sino que en todo el mundo. Los ataques en contra del jugador del Real Madrid llegaron a un punto en el que incluso los políticos brasileños empezaron a intervenir.

Tras lo sucedido en Valencia con siete personas detenidas por gritos racistas, Vinicius declaró que España y LaLiga es dominada por racistas, lo cual no fue tomado muy bien por la gente en el país y tampoco por los directivos de la competición.

Ahora, Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha tenido que salir a disculparse con el delantero tras publicar un tuit, donde le recrimina por sus declaraciones en contra de LaLiga, lo cual Vinicius tomó como un ataque en su contra.

“Creo que el mensaje, y la intención que tenía, una parte importante (de la gente), especialmente en Brasil, no lo entendió. No quería atacar a Vinicius, pero si la mayoría de la gente lo entendió así, necesito disculparme. No era mi intención. Me expresé mal, en un mal momento... Pero no tenía intención de atacar a Vinicius, sino de aclarar una situación, porque Vinicius había grabado un vídeo apoyando la actuación de LaLiga”, expresó Tebas en una entrevista exclusiva para ESPN Brasil sobre su tuit al delantero.

Finalmente, en la entrevista también aseguró que ya están haciendo todo lo necesario para alejar a estas personas que ofenden a los futbolistas por su color de piel, especialmente a un jugador tan reconocido como lo es Vinicius.

“Si molesté a alguien, y pensaron que era racista, están lejos de la realidad. Denunciamos a las personas (que cometen racismo), lo hicimos porque no queremos racismo en el fútbol. No quiero que haya racismo con un jugador que va a ser y es una estrella mundial, que es Vinicius”, finalizó Tebas.

