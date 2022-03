Técnico del DIM: 'Juan Carlos Osorio, a quien quiero mucho, no está bien'

El partido entre América de Cali e Independiente de Medellín por la primera ronda de la Copa Sudamericana le dio la vuelta al mundo y no por el partido en sí, sino por la acción entre Juan Carlos Osorio y David Mosquera.

Y es que al minuto 36, el defensor del DIM se fue al césped cerca de la línea lateral y el área técnica después de pelear un balón con Elvis Mosquera. Fue entonces que el técnico de los Diablos Rojos, Osorio, se acercó un par de pasos para pisar al jugador en su pie izquierdo, esto desató la furia del zaguero que se levantó de inmediato para encarar el entrenador.

Aunque no se percató de lo sucedido al momento, el entrenador del conjunto de Medellín, Julio Comesaña expresó su sentir por la acción tras verla en video.

¡Así no profe!

Juan Carlos Osorio pisoteó a Mosquera del Medellín y para colmo de males después lo encara. pic.twitter.com/x8ZYDwHzvt — JOSÉ HUGO ILLERA (@JOSEHUGOILLERA) March 17, 2022

"Es un tema delicado, quedé sorprendido. Cuando fue la jugada no me di cuenta, pero después vi la repetición. Creo que Juan Carlos, a quien quiero mucho y con quien tengo una muy linda relación, no está bien. Tiene que revisar sus comportamientos porque me da la sensación de que tendrá que visitar algún especialista, no sé si el estrés del fútbol, las dificultades que ha tenido o toda la lucha que ha tenido con América", dijo el estratega uruguayo nacionalizado colombiano en entrevista con Primer Toque de Win Sports.

"A veces uno no se da cuenta de que se va enfermando. Yo lo vi con algunos gestos hacia los jugadores que no corresponde. Tuvo la suerte de que Mosquera es un chico de 20 años muy tranquilo porque si se lo hace a un mayor no me hubiera extrañado que le den un golpe y sea un desastre lo que pase ahí. Juan tiene que recapacitar, él es un hombre con educación, un entrenador importante, no puede hacer lo que hizo porque lo hizo a propósito", agregó Comesaña.

