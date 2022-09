Thibaut Courtois: Pidió calma a la afición tras la derrota de Bélgica

Bélgica sufrió una dolorosa derrota ante Países Bajos en la UEFA Nations League, misma que significó su eliminación del torneo. Ante esta situación, Thibaut Courtois pidió a los aficionados belgas que mantuvieran la calma ante este resultado.

El guardameta del Real Madrid explicó que las cosas hubieran salido de una manera distinta en caso de que Hazard anotara la oportunidad que se le presentó al inicio del encuentro, pues en caso de hacerlo, el planteamiento de la Naranja Mecánica hubiera colapsado.

"Si hubiéramos metido esa primera ocasión con Eden, habrían entrado en pánico"; indicó el Campeón de la Champions League a RTL al término del encuentro. "No debemos inquietarnos, hemos dominado el partido, tuvimos ocasiones, no hemos marcado. Ellos han hecho gol a balón parado. Lo que cuenta es todo hasta el gol, y no hemos jugado mal", agregó.

De igual manera, Therry Henry, quien fuera estratega de Bélgica en el encuentro por la suspensión de Roberto Martínez, aseguró que la jugada de Hazard era más complicada de lo que parecía, no sin antes lamentar el hecho de no haber enviado el balón al fondo de las redes.

"Eden podía haber marcado. Pero lo puedo decir yo mismo, cuando la bola viene y así y hay que darle, no es tan fácil", indicó el exfutbolista del Arsenal tras la derrota de los Diablos Rojos. "Me ha gustado cómo hemos jugado, hay que seguir siendo positivos. Habrá que preparase como es debido para el Mundial", finalizó.

