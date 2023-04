Thierry Henry: "Messi tiene que volver al Barcelona"

Thierry Henry, exjugador de Barcelona y Arsenal, defendió a Lionel Messi de los abucheos por parte de la afición de PSG. Señaló que lo mejor que puede hacer el jugador argentino es regresar al equipo culé.

“Lo que digo no es una noticia, es un deseo. Messi tiene que volver al Barcelona por amor al futbol y porque no se fue cómo debía de allí”, señaló. También añadió, “Da vergüenza escuchar los silbidos. No se puede pitar a uno de los mejores jugadores del equipo con 13 goles y 13 asistencias en la Liga, más otros 4 goles en la Champions. Quiero ver a Messi terminar su carrera en Barcelona por amor al futbol”, comentó el exjugador francés.

Además, comparó los equipo de París Saint-Germain con el de la selección Albiceleste, señalando que Leo es un líder nato y sus compañeros lo respaldan al 100 por ciento, a diferencia del equipo parisino, pues existen tres líderes.

“En Argentina, Messi es su primer líder y sus compañeros están dispuestos a morir por él, a diferencia de lo que sucede aquí en el PSG, donde hay tres líderes de orquesta (Mbappé, Messi y Neymar) cada uno toca su propio ritmo", argumentó.

