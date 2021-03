Thomas Müller: 'Guardiola nos daba una patada en el cu... en cada entrenamiento'

Pep Guardiola llegó al Bayern Munich en el 2013 con la convicción de repetir su éxito conseguido en el Barcelona a toda costa y fueron los jugadores los que tuvieron que padecer los métodos de entrenamiento del entrenador para conseguir los resultados.

Así lo recordó Thomas Müller, quien aseguró en entrevista para el Daily Mail, que Guardiola llegó presionado a un equipo que acababa de conquistar el triplete bajo la dirección de Jupp Heynckes.

"Jupp Heynckes se había retirado y Pep lo intentó todo para tener éxito. Así que no tuvimos tiempo de descansar en nuestras victorias, porque Guardiola nos dio una patada en el culo en cada sesión de entrenamiento, ya que quería mostrar a todo el mundo que en la nueva Liga podría hacerlo de nuevo", comentó Müller.

El delantero alemán detalló el método de entrenamiento de Guardiola, que siempre buscaba la perfección.

"Pep Guardiola siempre tenía un plan con nosotros, y después de 10 minutos, teníamos cuatro o cinco planes diferentes más, él lo cambiaba todo. Observaba al rival y pensaba: 'Oh, mi primer plan no era lo suficientemente bueno' o mi primer plan no funcionó.

"No sé la situación ahora mismo en el City, pero en nuestros tiempos, Guardiola decía: 'Te llevaré hasta el área y después tienes que mostrarme tu talento y tu sentimiento'. Así que planifica y prepara todo hasta unos 20 metros delante de la portería", aseguró.

