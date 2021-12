Thomas Tuchel: 'No podemos obligar a la gente a vacunarse contra covid-19'

Ante la reciente alza de casos de covid-19 por la variante ómicron en todo el mundo provocó la suspensión de seis partidos de la Premier League e incluso el Tottenham quedó eliminado de la Conference League al no poder realizar su partido ante el Stade de Rennais.

Sin embargo, a pesar de contar con siete bajas, el Chelsea disputó su partido ante el Wolverhampton, algo que no fue del agrado del técnico de los Blues, Thomas Tuchel, quien además defendió a los jugadores que no quieren vacunarse contra el covid-19.

"No podemos obligar a la gente a vacunarse y no cambiaré mi opinión al respecto. Estoy vacunado. Tomé la decisión por mí y eso es todo. No soy el tipo para comentar, no soy el experto aquí", dijo el estratega en conferencia de prensa.

Aunado a esto, el Chelsea se tendrá que medir ante el Brentford en la Carabao Cup, con las mismas bajas.

"No quiero involucrarme en señalar con el dedo y comenzar la búsqueda de personas no vacunadas", dijo el alemán.

