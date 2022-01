Thomas Tuchel sobre Lukaku: 'Se ha disculpado y está de vuelta con el equipo'

Luego de declarar en una entrevista con Sky Sports que no se sentía feliz en el Chelsea, Romelu Lukaku y Thomas Tuchel se reunieron para aclarar la situación en donde según el estratega alemán todo salió bien pues el delantero se disculpó por lo dicho.

"Lukaku se ha disculpado y está de vuelta en el equipo. Para mí ha sido fundamental entender que su intención no era decir lo que dijo", dijo Tuchel en conferencia de prensa.

Sin embargo, tras dejarlo fuera de la convocatoria en el partido contra el Liverpool el entrenador de los Blues mencionó que sus declaraciones no tenían gran importancia pero que no se podían hacer a un lado. "Esto no es tan importante como la gente piensa, pero tampoco es una cosa menor. Nos quedamos con que se ha calmado y que acepta sus disculpas", agregó.

Tuchel también aclaró los rumores sobre una posible venta del belga afirmando que se le debe preguntar al futbolista de Bélgica. "No sé cómo se siente sobre su futuro, tiene un contrato a largo plazo con el Chelsea y está muy comprometido. Es nuestro delantero y no tenía intenciones de causar problemas", sentenció el estratega.

