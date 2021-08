Toni Kroos: 'Quizá un jugador del PSG se una al Real Madrid'

El tema de Lionel Messi siendo transferido al PSG recorrió cada rincón del mundo del futbol, incluso el vestidor del antiguo gran rival del argentino: Real Madrid.

El mediocampista merengue, Toni Kroos, habló en su podcast al dar su visión de la actualidad del mercado de fichajes, dejando entre ver el traspaso de Kylian Mbappé por el Real Madrid después de la llegada de Messi a París.

"Veremos cómo se soluciona todo (por el fichaje de Messi al PSG). Puede que el movimiento sea bueno para nosotros porque nuestro mayor rival ha perdido a su mejor jugador. Y puede que todavía salga algo mejor de ello como consecuencia. Quizá un jugador de París se una a nosotros... No lo sé", indicó Toni en su programa.

Kroos había dicho anteriormente que “Mbappé era el jugador más interesante del mercado y no era barato. Prefiero hablar de traspasos que ya se han completado, pero, como el Real Madrid siempre quiere a los mejores, no me sorprendería”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANDRÉS GUARDADO Y DIEGO LAINEZ: DARÍO BENEDETTO ESTARÍA CERCA DE LLEGAR AL BETIS

Las palabras del referente merengue de inmediato hicieron eco entre la afición francesa, española y mundial con la posibilidad de ver al joven delantero vistiendo la blanca próximamente.