Tottenham: Mourinho reveló que intentó fichar a Bale cuando fue DT del Real Madrid

El entrenador del Tottenham Hotspur, José Mourinho, no quiso hablar sobre un posible fichaje de Gareth Bale por el conjunto inglés, pero insistió en su gusto por el jugador galés.

"Bale es un jugador del Real Madrid y no hago comentarios sobre jugadores de otros equipos", dijo Mourinho en la rueda de prensa previa al partido de previa de Europa League.

"No, no es mi trabajo contactar con agentes y no quiero hablar de ello, porque no son jugadores de mi equipo", respondió cuando fue preguntado sobre si el Tottenham se ha puesto en contacto con los agentes de Bale.

"Incluso antes del United intenté ficharlo para el Madrid, pero no fue posible durante mi tiempo allí, pero el equipo siguió mi instinto y la temporada que me fui lo firmaron. No es un secreto, incluso Bale lo sabe", añadió el técnico portugués.

