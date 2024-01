¡Tragedia! Promesa de 16 años del Grimsby Town fallece en accidente junto a su padre

El futbol británico enfrenta una dolorosa pérdida con la trágica muerte de Cameron Walsh, jugador de la cantera del Grimsby Town de la Cuarta división, y su padre, Dave. El fatídico incidente ocurrió el 6 de enero cuando su coche se salió de la carretera y cayó a un canal en Lincolnshire. A pesar de los esfuerzos de la Policía y los equipos de rescate, la vida de ambos se perdió irremediablemente.

El Grimsby Town expresó su devastación ante esta pérdida desgarradora y rindió homenaje al joven Cameron, de 16 años, destacando su papel integral en la Academia del club.

"Fue una parte integral de nuestra Academia. Su pasión por el juego, junto con su innegable talento, lo convirtieron en una figura muy querida entre sus compañeros, entrenadores y toda la familia de Grimsby Town", expresó el club en sus redes sociales.

En memoria de Cameron y su padre, 'The Mariners' anunciaron un homenaje durante el partido contra el Notts County. Además, se creó una página en Go Fund Me para apoyar a la familia, y los detalles serán comunicados posteriormente.

De igual forma, la Federación de Fútbol (FA) expresó sus condolencias a través de su cuenta, destacando la brillantez de Cameron en la campaña del Grimsby Town en la Copa juvenil de esta temporada.

"Nos entristece enterarnos del fallecimiento del jugador juvenil de Grimsby Town, Cameron Walsh. Cameron era un jugador joven y brillante que había sido una parte vital de la campaña del Grimsby Town esta temporada en la Copa juvenil. Nuestros pensamientos están con su familia durante este momento trágico", comunicó la FA.

