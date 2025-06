Tras dos horas de suspensión, Chelsea avanza a los Cuartos de Final del Mundial de Clubes

Desde los primeros minutos se generaron jugadas de peligro, aunque la contundencia no aparecía para ninguno y es por eso que no pudieron abrir el marcador en el Bank of America Stadium.

La primera parte se fue con empate sin goles, por lo que la tensión crecía en el partido, aunque las emociones se guardaron para la segunda parte con una gran cantidad de jugadas, aunque los ingleses eran quienes generaban peligro.

SEGUNDO TIEMPO LLENO DE EMOCIONES

En la segunda parte, los Blues se fueron al frente con el objetivo de abrir el marcador y no tardaron en marcar el primer tanto del partido, pues Reece James rompió el 0 al minuto 64, para así poner el gol que terminó por ser definitivo en este partido.

Siguieron presentándose algunas acciones, aunque el Benfica no podía hacer mucho peligro. El partido se suspendió por el clima faltando 5 minutos y en la reanudación, los portugueses lograron empatar con un tanto de penal de Ángel Di María.

El juego se fue al tiempo extra y estuvo muy emocionante, pues ambos equipos tenían opciones para ganar el duelo. En el segundo tiempo extra, los Blues pusieron la diferencia tras un error del portero. La fiesta en los últimos minutos fue azul, ya que cayeron dos goles más, cerrando el juego con goleada.

El marcador terminó con 4-1 para el Chelsea y de esta manera lograron superar esta fase de la eliminatoria directa, para ser el segundo invitado a los cuartos de final en este torneo.



.¿CONTRA QUIÉN VA EL CHELSEA?

Ahora, el Chelsea consiguió su boleto a la siguiente ronda luego de vencer al Benfica. Ahora, se enfrentarán al Palmeiras, quienes vencieron al Botafogo en los octavos de final. Este partido se celebrará el próximo viernes 4 de julio a las 7 de la noche.



