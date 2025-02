¡Trato hecho! Santiago Giménez será jugador del Milan

Santiago Giménez lo tenía claro. Después de dos años en Feyenoord, el paso más lógico en su aventura europea era dar el salto a un equipo top de una de las principales ligas y este sábado viajará a Italia para reportar con AC Milan.

Así lo informó Fabrizio Romano, quien anunció que finalmente los dos equipos llegaron a un acuerdo para el traspaso del mexicano, quien fue parte importante en la negociación.

Santi Giménez migrará a la Serie A | X: @Santigim11

"El jugador clave para hacer cambiar de opinión a Feyenoord, ya que solo quería al Milán", escribió el renombrado periodista. Por lo que ahora solo falta que los clubes lo hagan oficial.

Según la fuente mencionada, al final los Rossoneri no cedieron ante los 40 millones de euros solicitados por el club neerlandés, que en su momento pagó seis millones a Cruz Azul.

Los clubes llegaron a un acuerdo este fin de semana | X: @Santgim11

Sin embargo, sí llegaron a un acuerdo superior a los 35 millones, con varios bonos por rendimiento además de una cláusula de reventa importante. "El acuerdo ya está cerrado, el Feyenoord acepta la oferta final enviada hoy", escribió Romano.

🚨🔴⚫️ Santiago Giménez to AC Milan, here we go! Deal in place now, Feyenoord accept final bid sent today.



Package worth over €35m add-ons included, important sell-on clause.



Giménez will fly to Italy today. 🇲🇽



Player key to change Feyenoord’s mind, as he only wanted Milan. pic.twitter.com/Z05T3fzuR9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2025