¡Tremendo golpe! Javier Aguirre chocó con un abanderado en pleno partido

No todo fue festejo para Mallorca este sábado. El equipo de Javier Aguirre se acercó a la permanencia por segundo año consecutivo, tras vencer por la mínima a Las Palmas en casa, sin embargo, para Javier Aguirre no todo fue celebración.

El entrenador mexicano terminó teniendo un choque con uno de los abanderados del encuentro. El incidente sucedió ya que el asistente arrancó siguiendo una jugada, pero al ver lo que sucedía en el terreno, no vio a Aguirre a quien terminó contactando en las costillas. El técnico rápidamente se encogió, se llevó la mano a la zona dañada y no podía disimular el dolor en su rostro.

En conferencia de prensa, el mexicano habló sobre el incidente asegurando que fue su culpa al ‘meterse en el camino del árbitro’. Además, fiel a su estilo, Aguirre bromeó con una posible pelea con el asistente por dicho golpe.

“Me metí en su camino y me dio un golpe merecido. Ahora, al final del partido, fui a buscarle, pero no le vi (entre risas)", reveló el entrenador.

Javier Aguirre ahora necesitará una derrota de Cádiz este domingo ante Getafe para poder asegurar su permanencia en la máxima categoría. En caso de que esto no suceda, un triunfo la próxima jornada ante Osasuna les dará los suficientes puntos para quedarse en primera división.

