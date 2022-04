Tuchel negó que la Eliminatoria de Champions siga viva para el Chelsea: 'No encontramos ritmo'

Thomas Tuchel, técnico del Chelsea, negó que la eliminatoria siga viva porque después del parón internacional no han encontrado "su ritmo" y porque con este nivel no puede remontar al Real Madrid.

El técnico alemán, visiblemente alicaído, apareció ante los medios tras la sonora derrota contra el Real Madrid por 1-3 en la Ida de Cuartos de Final de la Champions League.

"No, no está viva", respondió Tuchel respecto a la eliminatoria. "Desde el parón internacional no hemos encontrado nuestro ritmo. Tenemos que recuperarlo. No podemos pensar en el Bernabéu, hay que pensar en el sábado, porque con este nivel no podemos pensar que esté viva. Estoy más preocupado por el Southampton que por el Real Madrid, porque es lo que tenemos antes", dijo Tuchel.

"¿Cuántos equipos en el mundo consiguen remontar esto? ¿Conseguir tres goles? No es realista", añadió el técnico alemán del conjunto londinense.

"Cambié la formación porque teníamos que elevar el nivel y así creía que podíamos hacerle daño, pero cometimos un grave error después de tres minutos. No tengo explicación porque antes del parón estábamos en una buena racha y jugábamos a gran nivel. No hemos cambiado nada, pero hemos encajado siete goles en dos partidos. Es alarmante. Las decisiones individuales han estado muy lejos de nuestro nivel tras el 1-2", dijo.

El alemán también culpó al número de partidos jugados este año, como una de las razones para el bajón del equipo.

"Estoy sorprendido por el número de partidos que hemos jugado en 2022. Somos los que más hemos jugado junto al Liverpool y somos los únicos que no tenemos cinco cambios .El calendario no es nuestro amigo en esta parte de la temporada".

