UEFA: Jugadores se manifestaron en contra de la Superliga y apoyan la Champions

Poco a poco algunos futbolistas empiezan a manifestarse en contra de la Superliga de Europa, luego de que tanto la UEFA como la FIFA dejaron en claro que todo aquel que participe de dicho evento no podrá a la vez jugar en ningun certamen internacional.

El mediocampista del París Saint-Germain, Ander Herrera fue el primer jugador en hablar sobre la competición mediante un escrito que compartió en sus redes sociales en el que alude precisamente lo que vivió como aficionado del club del que salió, el Real Zaragoza, para explicar los motivos de su rechazo a esta competición.

"Me enamoré del futbol popular, del futbol de los aficionados, del sueño de ver al equipo de mi corazón competir contra los más grandes. Si está súper liga europea avanza, se acabaron esos sueños, se acabaron las ilusiones de los aficionados de los equipos que no son gigantes de poder ganarse en el campo el competir en las mejores competiciones", escribió.

"Amo el futbol y no puedo quedarme callado ante esto. Creo en una Champions League mejorada, pero no en que los ricos roben lo que el pueblo creó, que no es otra cosa que el deporte más bonito del planeta", sentenció Herrera en su comunicado.

Asimismo, Bruno Fernandes y Joao Cancelo jugadores del Manchester United y Manchester City, respectivamente, ambos jugadores compartieron en su Instragam la publicación del delantero del Wolverhampton, Daniel Podence en la cual escribió acompañado de una foto suya jugando la Champions en su etapa con el Olympiacos: "El balón, la canción, el sueño. La volea de Zidane, Kaka', el Liverpool en Atenas, Ole en Barcelona, Cris y Seedorf... Hay cosas que simplemente no se pueden comprar", expresó.

Ante dicha publicación, Bruno Fernandes publicó "Los sueños no se pueden comprar", mientras que Joao Cancelo añadió a esta publicación el mensaje de "mi chico" en señal de apoyo a sus compañeros.

