UEFA Nations League: Francia repitió la 'dosis' y doblegó a Croacia

Un gol de Kylian Mbappé a falta de once minutos para la conclusión permitió a Francia mantener su pulso con Portugal por la primera plaza del Grupo 3 de la Liga de Naciones, tras imponerse este miércoles por 1-2 a una Croacia, que volvió a estrellarse, una vez más, con el conjunto francés.

Un triunfo que los de Didier Deschamps apenas tardaron en encarrilar ocho minutos, el tiempo que tardó Antoine Griezmann en tocar su primer balón. El delantero del Barcelona, que parece transformarse cada vez que se viste la camiseta de los bleus, no desaprovechó un balón muerto en el área, tras un centro del madridista Ferland Mendy, para firmar el 1-0 con un violento zurdazo directo a la escuadra.

Este gol, a diferencia de otras ocasiones, no pareció aplacar la ambición de la selección gala, que pareció dispuesta a finiquitar definitivamente la contienda en un visto y no visto. Y si no lo logró fue, por increíble que parezca, fue por la falta de acierto de Kylian Mbappé, que desaprovechó dos clarísimas ocasiones para lograr el 0-2.

El empate llegó a los 65 minutos, en una gran acción de Nikola Vlasic, que castigó la pasividad con la que Francia afrontó el segundo período. La relajación permitió a Luka Modric recuperar un balón y asistir a Josip Brekalo, que libre de marca en el interior del área tuvo tiempo para asistir a Vlasic, que tras controlar con la izquierda firmó con la derecha el 1-1.

Pero la cantidad de recursos de Francia es tal, que bastó con que Didier Deschamps echase mano de su banquillo y diera entrada al terreno de juego a Paul Pogba, para que los galos se hicieran de nuevo los dueños de la situación. No habían pasado ni tres minutos desde su incorporación al partido cuando Pogba tuvo en sus botas el 1-2 en un remate, que salvó milagrosamente con un pie el portero croata Dominik Livakovic.

Nada pudo hacer, sin embargo, el guardameta balcánico por evitar dos minutos después el gol de Kylian Mbappé, que culminó de primeras una espectacular triangulación entre Pogba, Lucas Digné y el propio Mbappé, quien puso el definitivo 1-2.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MBAPPÉ: SE 'RINDIÓ' ANTE CRISTIANO RONALDO Y LO LLAMÓ EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS