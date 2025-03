Valentín Gómez arremete contra dirigencia de Vélez: "Me tuvieron 10 días llorando"

Las cosas en Vélez Sarsfield no marchan bien, pues el futbolista, Valentín Gómez destapó el cómo se vive el día a día en el equipo. Entre malas condiciones para entrenar y descansar, la gota que derramó el vaso fue que la directiva se negó a darle un permiso para entrenar a contra turno tras su lesión.

La queja de Valentín Gómez

El futbolista de Vélez se desahogó luego del partido ante San Martín, el cual ganaron 1 a 0. En sus declaraciones destacó que durante este mal momento que vive el club deportivamente, influye mucho el manejo que han tenido los directivos, debido a las condiciones en las que trabajan.

"Creo que no estaba al 100% para jugar. Me pidió Marcelo (Bravo) si estaba listo, le dije que sí, que iba a intentar hasta donde podía. Es verdad lo que se dijo, que estuve entrenando en una plaza, es culpa de la dirigencia de Vélez, el primer responsable es Foster (Gillet). Me tuvieron 10 días llorando en una habitación sin poder entrenar", dijo Gómez.

Condiciones no aptas para un equipo de primera división

Además, Valentín Gómez hizo público que las instalaciones para entrenar y prepararse no son aptas para un equipo de primera división, lo que les genera molestia, debido a que ellos son los que dan la cara luego de los partidos y los resultados.

"Con bronca también, porque nosotros damos la cara y somos los responsables del mal momento. Las condiciones en las cuales entrenamos no son óptimas, la cancha no está en el mejor estado, el vestuario hay que remodelarlo. Los grandes tuvieron que comprar 32 ventiladores para que podamos dormir", sentenció Gómez.

