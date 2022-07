Video: Entrenador y director deportivo de Torino se insultaron y casi llegan a los golpes

El entrenador del Torino Ivan Juric tuvo un altercado con su jefe directo, el director deportivo de la entidad de Turín, Davide Vagnati.

Y es que previo al entrenamiento del Toro, Juric y Vagnati se hicieron de palabrs y estuvieron cerca de llegar a los golpes. Todo fua cpatado por un miembro del equipo que publicó el video en redes sociales.

Juric: "Déjame en paz, te salvo la vida. Vete a la mierda".

​Vagnati: "Cuando vas al presidente no me dices nada, no me respetas".

​Juric: "Quiero que te vayas, desaparece".

​Vagnati: "Yo construyo el equipo y tú tienes que entrenarlos, tienes que hacerlo bien".

Ivan Jurić, entrenador del Torino, y Davide Vagnati, director deportivo, llegan a las manos. El motivo, la mala gestión del equipo en este mercado de fichajes. pic.twitter.com/vQlbn4m2vj — Marta Marañón (@Marta_Maranon) July 27, 2022

​Juric: "Me estás molestando, aléjate de mí".

​Vagnati: "Construiré un equipo fuerte y tú tienes que hacerlos fuertes".

​Juric: "Estás haciendo una mierda. Eres imbécil".

​Vagnati: "No eres nadie, no me levantes la voz".

​

Juric: "No me grites, vete a la mierda".

​Vagnati: "¿Me estás entendiendo? No me levantes la voz".

​Juric: "Vete a la mierda, imbécil".

​Vagnati: "Me estás hartando. Tienes que respetarme como yo lo hago contigo. ¿Me estás escuchando idiota?".

​Juric: "¿Qué respeto? No lo tengo".

​Vagnati: "Tienes que respetarme".

​Juric: "No lo hago, vete a trabajar".

Vagnati: "Siempre te defiendo frente al otro idiota. Y yo siempre te respeté, maldito idiota".

Como se refiere y acorde a reportes de medios europeos, la discusión entre Juric y Vagnati se debió a la forma en que el directivo ha manejado el mercado de transferencias previo a la nueva temporada.

