Video: Oli McBurnie, del Sheffield United, fue captado agrediendo a un aficionado

Sheffield United vive sus últimas semanas como equipo de la Premier League y el complicado momento tras una desastrosa temporada se ha contagiado a sus jugadores, quienes ven frustrados algunas burlas de la pérdida de categorías en las calles.

Tal fue el caso del delantero Oli McBurnie, quien 'perdió la cabeza' y se fue a los golpes ante un par de aficionados que le mencionaron el descenso tras verlo discutir con una mujer.

Oli mcburnie my number 9 pic.twitter.com/anhVwhz2JG — ‏ً (@SufcLuke_) May 9, 2021

“Estábamos caminando y lo vi discutiendo con una chica. Estaba con dos de mis compañeros y él se estaba volviendo un poco agresivo y un poco ruidoso. Le dije que se relaje, que no puede ser peor que descender. Parecía estar bien al principio. Él estaba diciendo que guardemos nuestro teléfono. Y luego me golpeó. Me ha golpeado un par de veces y uno de mis compañeros lo arrastró lejos de mí”, explicó el agredido en entrevista con el diario británico The Sun.

El momento quedó captado en video, decepcionando a más de uno de sus seguidores al ver la desafortunada reacción del delantero escocés.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PREMIER LEAGUE: FULHAM PERDIÓ LA CATEGORÍA TRAS CAER ANTE EL BURNLEY