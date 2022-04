Villarreal se quedó con ganas de golear al Bayern y estos aseguraron merecer la derrota

El Villarreal se quedó con ganas de haber vencido por más de una diana al Bayern Munich en la Ida de los Cuartos de Final de la Champions League. Ante el resultado se pronunciaron ambas escuadras, la española felicitó a su equipo y la alemana expuso sus fallas.

"Antes que nada felicitar al equipo por el esfuerzo que hizo, ellos eran favoritos, pero este equipo tiene mucha hambre, mucha humildad, enfrentarnos a uno de los mejores del mundo y el equipo hizo un buen partido, creo que hast el resultado por momentos quedó corto", dijo el mediocampista del 'Submarino Amarillo', Giovani Lo Celso al finalizar el partido.

Unai Emery, timonel del Villarreal destacó la actitud de su escuadra dentro del terreno de juego y dijo que no haber logrado más goles le deja con un sentimiento de "insatisfacción".

"No podemos quedarnos en la sensación ni el pensamiento de 'que bien', el mensaje en el vestuario fue en esa dirección. El equipo respondió, no se echó para atrás, el equipo hizo un esfuerzo muy bonito, un resultado bonito porque es victoria, corto en algún momento, insatisfacción por no sacar algo más pero la oportunidad que tenemos la vamos a competir y el objetivo no se queda aquí".

El defensa de 'El Gigante de Baviera' Lucas Hernández y el técnico Julian Nagelsmann hablaron sobre el bajo rendimiento que mostro el conjunto alemán en el Estadio de la Cerámica, casa del Villarreal.

"Villareal ha hecho un gran partido, nosotros hemos salido un poco con poca intensidad, debimos salir de diferente manera, aprovecharon las que tuvieron, pero pudimos haber salido peor parados porque pudimos perder por más, pero queremos darle la vuelta a la situación y espero y quiero que la semana próxima sea un partido diferente", dijo el futbolista.

El timonel del equipo perteneciente a la Bundesliga resaltó que tras la fallida actuación merecían la derrota que obtuvieron.

"Al final merecíamos perder, No fuimos lo suficientemente buenos hoy. En la primera mitad estuvimos muy débiles en la defensa y no tuvimos oportunidad de anotar. En la segunda mitad el juego estuvo completamente mezclado".

