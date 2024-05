Villarreal vs Real Madrid: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 37 de LaLiga?

Real Madrid ya tiene asegurado el título de LaLiga desde hace un par de semanas. Sin embargo, el objetivo de los dirigidos por Carlo Ancelotti es alcanzar una histórica marca y terminar la temporada con 99 puntos, para lo cual necesitan ganar los dos partidos que les restan.

Hasta ahora, la mejor temporada de los Merengues fue la 2011-12 en la cual, con José Mourinho en el banquillo, lograron el centenar de puntos e impusieron un récord en el futbol español. Tras eso, Barcelona con Tito Vilanova lo logró en la 2012-13 y desde entonces nadie lo ha alcanzado de nuevo.

Sin embargo, para el equipo blanco llegar a los 99 puntos significaría su mejor resultado en 12 años, desde aquel resultado con The Special One, por lo que difícilmente saldrá a especular en sus dos últimos juegos. El primero será este sábado como visitante ante Villarreal, que no pierde la esperanza de meterse en zona de torneos europeos.

Si gana sus dos últimos juegos y Real Betis deja ir puntos, el Submarino Amarillo puede clasificar a los play-offs de la UEFA Conference League. De modo que el compromiso de este domingo en El Madrigal luce prometedor a pesar de que Real Madrid ya tiene asegurada su corona.

¿A qué hora y dónde ver el partido de Villarreal vs Real Madrid?

Fecha: Domingo 19 de mayo de 2024

Domingo 19 de mayo de 2024 Horario: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

13:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio de la Cerámica

Estadio de la Cerámica Transmisión: Sky Sports

