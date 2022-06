Vincent Janssen será mandado a la tribuna otra vez con la Selección de Países Bajos

Louis Van Gaal, técnico de la Selección de Paises Bajos, confirmó que el delantero del Monterrey, Vincent Janssen irá una vez más a la grada ante Polonia, aunque le permitirán ingresar al vestidor, previo al partido y al medio tiempo, esto para que se vaya integrando al grupo de trabajo.

“Se le permite estar en el vestuario para saborear el ambiente, pero sigue en la grada. Janssen jugará contra Gales”, dijo Van Gaal en conferencia de prensa.

El técnico neerlandés dijo que, ante el combinado polaco, buscarán hacer mucha presión sobre el balón.

“Queremos poner mucha presión sobre el balón. Siempre nos queda un hombre más si lo hacemos bien y eso no se da a todo el mundo. Estamos invictos. Como seleccionador nacional no he perdido mucho”, advirtió.

“La progresión desde Noruega, ¿el comienzo? Entonces mezclamos dos sistemas y no quiero eso. Quiero jugar con este grupo de esta manera, entonces tenemos la mejor oportunidad de convertirnos en campeones del mundo. Eso está progresando sin problemas. Jugamos once contra once esta mañana, simplemente no pudo ser mejor. ¿Están todos alrededor? Creo que sí. Ese ambiente está ahí”, agregó.

Asimismo, el extécnico del Manchester United reconoció el buen nivel que Denzel Dumfries ha mostrado en su club, el Inter de Milan, pero dijo que en la Naranja Mecánica el defensa debe jugar mejor.

“Dumfries se la juega en el Inter, pero todavía tiene que jugar un poco mejor aquí que en el Inter. Pero ha tenido una actuación fantástica jugando con los aficionados durante tanto tiempo y aun así llega a Orange”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MONTERREY: RODRIGO AGUIRRE FIRMA POR CUATRO AÑOS CON LOS RAYADOS