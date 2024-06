Vinicius Jr. tras ganar juicio por insultos racistas: “Es por todos los negros”

El delantero del Real Madrid lleva ya más un año en una constante lucha contra los insultos naciste que recibe en LaLiga y la Corte de España ha fallado a favor de Vinicius, por lo que ha condenado a tres aficionados del Valencia.

Luego de que se diera a conocer la sentencia oficial de ochos meses de prisión y dos años sin poder pisar ninguna cancha de LaLiga, ‘Nini’ se manifestó en redes sociales y aseguró que su lucha y este triunfo no es personal, sino también para todas los sufren este tipo de discriminación.

“Como siempre he dicho, no soy víctima del racismo. Soy un atormentador de racistas. Esta primera condena penal en la historia de España no es para mí. Es para todos los negros”, declaró Vinicius en redes.

Muitos pediram para que eu ignorasse, outros tantos disseram que minha luta era em vão e que eu deveria apenas "jogar futebol". Mas, como sempre disse, não sou vítima de racismo. Eu sou algoz de racistas. Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim. É por… https://t.co/NdezpJBjF2 — Vini Jr. (@vinijr) June 10, 2024

De igual forma el candidato número uno a ganar el balón de oro esta temporada, agradeció a LaLiga y al Real Madrid por el apoyo en esta situación tan desagradable que salió de las gradas hasta los juzgados y mencionó que se se vendrán más hechos históricos como esta sentencia.

“Que otros racistas tengan miedo, se avergüencen y se escondan en las sombras. De lo contrario, estaré aquí para cobrar. Gracias a La Liga y al Real Madrid por ayudar con esta convicción histórica. Más por venir…”, sentenció ‘Vini’.