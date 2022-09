Vinicius respondió a los ataques racistas con emotivo video: 'No voy a parar'

Vinicius Junior respondió a los ataques racistas y xenófobos que recibió durante los últimos días por sus festejos de gol. A través de sus redes sociales, el sudamericano publicó un emotivo video donde asegura que no dejará de bailar cada que anote un tanto.

El jugador del Real Madrid comenzó señalando que el ver a una persona de tez negra le genera bastante conflicto a la población europea, sin embargo, aseguró que seguirá con la misma felicidad pese al odio que ha recibido.

"Dicen que la felicidad molesta. La felicidad de un negro brasileño victorioso en Europa molesta muchísimo más. Pero mis ganas de ganar, mi sonrisa y el brillo de mis ojos son mucho más grandes que eso. No podéis ni imaginarlo. Fui víctima de xenofobia y racismo en una sola declaración. Pero nada de eso empezó ayer", se lee.

De igual manera, explicó que realiza los bailes por la diversidad cultural que hay en el mundo, sobretodo en el futbol, pues incluso mencionó jugadores de su misma nacionalidad, así como portugueses y franceses, que también celebran de la misma forma.

"Hace semanas empezaron a criminalizar mis bailes. Bailes que no son míos. Son de Ronaldinho, Neymar, Paquetá, Griezmann, João Félix, Matheus Cunha... son de artistas de funk y sambistas brasileños, de cantantes de reggaetón, y de los negros americanos", escribió Vinicius.

Asimismo, el seleccionado de Brasil reveló que está creando una plataforma para la educación de su país, así como una escuela, esto para evitar que el racismo y la xenofobia siga estando presente en el deporte.

"No suelo venir públicamente a rebatir las críticas. Me atacan y no hablo. Me alaban y tampoco hablo. ¡Yo trabajo! Trabajo mucho. Dentro y fuera del campo. He desarrollado una aplicación para ayudar a la educación de los niños en las escuelas públicas sin ayuda financiera de nadie.

"Estoy haciendo una escuela con mi nombre. Haré mucho más por la educación. Quiero que las próximas generaciones estén preparadas, como yo, para luchar contra los racistas y los xenófobos", agregó.

Vinicius finalizó criticando a la prensa española, donde menciona que a pesar de ser un gran ser humano dentro y fuera del terreno de juego, simplemente se quedan con las polémicas debido a que eso les genera visitas en sus sitios.

"Siempre intento ser un profesional y un ciudadano ejemplar. Pero eso no hace clic, no es tendencia en internet, ni motiva a los cobardes a hablar agresivamente de gente qué ni siquiera conocen. El guión siempre termina con una disculpa y un 'me han malinterpretado'. Pero lo repito para ti, racista: No dejaré de bailar. Ya sea en el Sambódromo, en el Bernabéu o donde sea", sentenció.

