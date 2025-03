Virgil Van Dijk pide calma a pesar de futuro incierto con Liverpool

Que no cunda el pánico en la Premier League. A pesar de que un futuro incierto se cierne en Anfield, Virgil Van Dijk pide calma de cada al mercado de fichajes de verano de 2025 con Liverpool.

Bastión de la defensa, el neerlandés es uno de los jugadores que está por finalizar contrato con los Reds. Y aunque el veterano zaguero todavía no sabe qué pasará, aseguró que no hay necesidad para entrar en pánico.

El futuro de Van Dijk está en el aire | AP

Las palabras de Van Dijk a la afición de Liverpool

Luego que el técnico de los Reds, Arne Slot aseguró que espera contar con Virgil para la próxima temporada, el defensa señaló que no quiere generar ningún tipo de ansiedad. "Mientras esté en calma con ustedes, no hay necesidad de sentir pánico para lo que pase en el futuro".

"Si estuviera preocupado me verían jugar preocupado y no es el caso", señaló Van Dijk, y aunque reconoció que por ahora no hay más noticias, reiteró que su enfoque está en la actual temporada. "Estar ahí para el entrenador, para los jugadores, para los fans".

El defensa neerlandés se dijo tranquilo | AP

"Veremos qué pasa y estoy seguro que para el final de la temporada tendremos noticias. Qué tipo de noticias, no estoy seguro. Solo puedo decir que estoy orgulloso de ser el capitán de este hermoso club; siempre se ha significado mucho para mí", finalizó.

¿Cuándo juega nuevamente Liverpool?

El siguiente compromiso de los Reds es este domingo 16 de marzo, a las 10:30 en el Estadio de Wembley, donde los pupilos de Slot se medirán a Newcastle en la Final de la Copa de la Liga Inglesa.

Van Dijk podría marcharse libre al final de la temporada | AP