Xabi Alonso mantiene optimismo de que Mbappé estará para Octavos de Final

Xabi Alonso ofreció declaraciones tras el triunfo del Real Madrid frente al RB Salzburg en la última jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes. El entrenador habló sobre la situación de Kylian Mbappé, quien no participó en los tres encuentros de la fase de grupos.

"Queremos que vuelva, le esperamos en la mejor forma posible. No puedo decir que juegue, pero somos optimistas para el martes”, y consideró que no hay motivo para pensar que no puede regresar y conjugarse con Vinicius Jr. “Pueden hacerlo, Vini desde fuera, Kylian por dentro".

"No es excluyente, las cosas pueden funcionar, hay calidad individual pero necesitamos el funcionamiento colectivo. Todos juntos, no uno, uno, uno... Hay que beneficiarse de lo colectivo”, añadió.

El estratega logró clasificar a Octavos de Final | AP

Elogios a Vinicius Jr por su actuación y compromiso defensivo

El entrenador destacó el rendimiento completo de Vinicius Jr, no solo por su aporte ofensivo, sino también por su implicación táctica. “No sólo me quedo con el gol y la asistencia. Me quedo con el compromiso defensivo, nos ha permitido jugar juntos, en ataque ha tenido más libertad por el centro y no abierto".

"Contento por Vini es bueno tener buen feeling, hay que seguir, aún queda mucho recorrido" y habló sobre su impresión luego de la asistencia de taquito para Federico Valverde. “Ha sido muy bueno y lo digo con todo el cariño, pero yo estaba en el campo con el de Guti... y me quedo con ese. Estaba en Riazor y me dejó loco. Lo vi y dije: ¿Qué ha pasado?".

Vinicius brilló con gol y asistencia | AP

Gonzalo García y Endrick en el foco de futuro

El entrenador del conjunto merengue también tuvo palabras para Gonzalo García, una de las revelaciones del torneo. “He seguido el Castilla muchísimo, no sólo Gonzalo. Para ser honesto, no es sorpresa lo que hace, es el típico número, me recuerda a Raúl, siempre en la posición correcta; le necesitamos más, le pido más”.

Sobre Endrick, que continúa en proceso de recuperación, Xabi Alonso expresó su deseo de contar pronto con él. “Está en proceso de recuperación. Le queremos lo antes posible, pronto podrá venir a Estados Unidos para entrenar con el equipo. Cuento con él”.

Gonzalo ha sido una de las figuras de Real Madrid | AP