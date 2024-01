Xabi Alonso sobre reemplazar a Klopp en el Liverpool: 'No sé qué pasará en el futuro'

Jürgen Klopp sorprendió al mundo entero tras anunciar que dejará al Liverpool al final de la temporada. Horas después de la noticia más de un nombre empezó a circular al club para poder reemplazar al alemán, incluyendo a Xabi Alonso.

El nombre del exfutbolista español se ha convertido en el primero en la lista. Alonso es el primer candidato por su pasado en el Liverpool, donde disputó 210 partidos y ganó 4 títulos incluyendo una Champions League.

Además, el técnico de 42 años le ha dado la vuelta al Bayer Leverkusen y esta temporada sigue sin perder y es líder de la Bundesliga, lo cual lo ha llevado a ser uno de los técnicos más cotizados del mundo.

Con respecto a tomar el puesto de Klopp, Alonso afirmó que: “Sí, seguro, he soñado con ser el entrenador del Liverpool, mi pasión, vínculo y compromiso está ahí. Pero estoy muy feliz aquí. Disfruto mi trabajo aquí. Estoy pensando en donde estoy en este momento. Estoy en un gran lugar... No sé qué sucederá n el futuro y no me importa en este momento”.

Cabe destacar que el entrenador español tiene contrato hasta verano del 2026 con las aspirinas, por lo que su llegada al Liverpool este verano se ve muy complicada.

