Xavi confirma la salida de Ousmane Dembélé del Barcelona para jugar en el Paris Saint Germain

Xavi Hernández, director técnico del Barcelona, ha confirmado que Ousmane Dembélé saldrá del equipo para fichar por el Paris Saint Germain, ante una posible salida de Kylian Mbappé del club parisino al Real Madrid.

Después del amistoso ante el Milan, el entrenador culé aseguró que el PSG le realizó una oferta al extremo francés, la cual no puede igualar el Barça; asimismo, señaló que no sabe las razones por las que Dembélé quiere salir del equipo.

"El tema de Ousmane es simple, vino con una propuesta del París, que se quería marchar, que ha hablado con Luis Enrique y la gente del París y que tiene una propuesta que nosotros no podemos igualar.Le pregunté por qué, el motivo. No me lo supo decir realmente, pero está claro que es un tema suyo, personal ", comentó Xavi.

De igual forma, Xavi señaló que el veía a Dembélé muy feliz en el Barcelona, por lo que no se esperaba esta decisión de salir del equipo.

Ahora, ante la inminente salida de Ousmane, el estratega culé señaló que el Barcelona necesita refuerzos, pues tras la salida del extremo francés, el equipo se ve más debilitado.

"Ahora nos tenemos que reforzar. Ya lo dije en el último partido. La baja de Ousmane nos debilita. Pero si Ousmane se hubiera quedado, también nos tendríamos que reforzar. Lo que tenemos está muy bien, estoy contento, pero nos tenemos que reforzar", sentenció Xavi.

