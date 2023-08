Xavi descarta llegada de Joao Felix al Barcelona

Ante la inminente salida de Ousmane Dembélé al Paris Saint Germain, el Barcelona necesita encontrar un suplente para el atacante francés, quien es un jugador importante para la plantilla.

En los últimos días se reportó que una de los opciones era Joao Felix, pues su agente lo ofreció al club y la directiva no ve con malos ojos una cesión.

Sin embargo, Xavi Hernández, ha descartado esta posibilidad. De acuerdo con información de Sport, el técnico blaugrana busca otro perfil de futbolista para cubrir la baja de Dembélé, por lo que el portugués no llegará al Barcelona.

Además, su personalidad y actitudes le generan ciertas dudas, por lo que ha decidido que no es opción para reforzar al equipo.

Joao Felix regresó a Atlético de Madrid tras un préstamo con Chelsea, donde no pudo brillar. No obstante, los colchoneros no lo tienen contemplado para la siguiente temporada y continúan buscándole acomódo.

