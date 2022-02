Xavi Hernández: 'Dembélé puede ser el mejor del mundo en su posición'

Osumane Dembélé vivió una gran noche tras aportar una anotación y dos asistencias en la goleada del Barcelona al Athletic de Bilbao. Tras el gran juego que dio, el entrenador del equipo culé, Xavi Hernández, elogió al atacante galo donde incluso mencionó que puede ser el mejor de su posición en el mundo.

"El público es soberano. Pero hay que animarle. Es un profesional y esta noche hemos recuperado a Ousmane", dijo el español. "No encontrábamos el pase por dentro y he pensado en tener a dos jugadores por banda, dos extremos puros, para hacer más daño. Y Dembélé ha marcado las diferencias", agregó el exfutbolista.

Xavi reconoció que Dembélé puede llegar a ser el mejor extremo del mundo en caso de continuar con su buen momento durante los próximos meses "Estoy muy contento por él, porque no ha vivido una situación fácil. Pero ya dije que podía ser el mejor del mundo en su posición", declaró el estratega culé.

No obstante, el estratega del Barcelona evitó hablar sobre la extensión de contrato del galo, aunque reconoció la labor del club por mantenerlo seis meses más "No sé si renovará. No es un tema mío. Ousmane es un profesional y estoy muy contento con él. Trabaja, se entrena, sale y en media hora ha marcado la diferencia", indicó.

"Esta noche se ha visto al Dembélé que queremos. Creo que como club fuimos inteligentes y lo tenemos que aprovechar porque es un talento", finalizó Xavi Hernández.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: KYLIAN MBAPPÉ: DERECHOS DE IMAGEN COMPLICARÍAN EL FICHAJE CON EL REAL MADRID