Xavi no descarta fracaso del Barça en Champions: 'Si no pasamos, lucharemos por la Europa League'

La esperanza muere a lo último, pero es realista. De cara al compromiso ante el Bayern Munich en la Jornada 5 de la Fase de Grupos de la Champions League, Xavi Hernández, técnico del Barcelona, no descarta un posible fracaso culé al no tener en sus 'manos' la posibilidad de amarrar su boleto a la próxima ronda del certamen.

En entrevista con los medios, el timonel Blaugrana reconoció que están enfocados en obtener los resultados que les permitan aferrarse al milagro; no obstante, es consciente de que las matemáticas no están de su lado, por lo que en caso de no avanzar, su objetivo es levantar el Título de Europa League.

"No hemos estado al nivel en muchas situaciones de la Champions. Tengo la sensación de que lo hemos tenido en nuestras manos y ya no dependemos de nosotros. Yo siempre soy positivo, pero es que aquí no dependes de ti.

"Tanto como eso no. Lo miraremos todos en el vestuario. Queremos demostrar nuestro nivel. Si no pasamos la Champions, afrontaremos la Europa League como leones y a ganarla", explicó.

