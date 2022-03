Xavi sobre fichaje de Haaland: 'Ningún futbolista ha dicho que no al Barca desde que soy DT'

En Barcelona confían en una posible llegada de Erling Haalnad a Cataluña y su argumento es que desde que Xavi Hernández tomó las riendas del equipo nadie se ha negado a fichar por el equipo.

El técnico fue cuestionado sobre el fichaje del noruego y este bromeó preguntando si alguien tenía certeza de las reuniones que se han dado entre ambas partes.

"¿Tú lo confirmas que me vi con Haaland? No lo sabía (que se había reunido). Siempre es buen momento para fichar con el Barca, para mi es el mejor club del mundo, no tengo dudas, para cualquier futbolista, no hay ningún futbolista todavía que haya dicho que no desde que soy entrenador, eso sí te lo puedo asegurar", declaró Xavi en conferencia de prensa.

Los Cules se mantienen en la pelea con el Real Madrid por fichar a Erlig Haaland cuanto antes para la comenzar la próxima temporada.

