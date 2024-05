Xavi sobre los rumores sobre su continuidad en el FC Barcelona: "Nada ha cambiado"

Antes del partido que enfrentó el FC Barcelona contra el Almería, Xavi Hernández habló sobre la situación del club de cara a la siguiente temporada, asegurando que van a competir porque así es el gen del cuadro catalán, pero aseguró que el Barça no está para aspirar a grandes cosas.

Las declaraciones, que no son mentiras, no cayeron bien en la dirigencia del cuadro catalán, por lo que, desde antes del encuentro en Montjuic, se rumorea que el presidente de la entidad blaugrana ya no quiere que el exjugador del equipo español permanezca en Can Barça.

A pesar de los rumores, Xavi Hernández aseguró que nada ha cambiado y que él está listo para comenzar a preparar la siguiente temporada con el equipo catalán, esto ante un silencio solemne por parte de la directiva del Barcelona.

Xavi: "El club me transmite " pic.twitter.com/izOnDYI2Y9 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 18, 2024

"El presidente Laporta me ha mandado mensajes positivos, nada más, centrado en el partido de mañana. Me siento bien, estoy feliz, es fantástico ser entrenador del Barça porque es el mejor club del mundo. Estoy seguro de que las cosas pueden ir muy bien en el futuro para nuestro proyecto", comentó Xavi

Hasta el momento, ni Joan Laporta ni Deco han salido a confirmar o a desmentir los rumores sobre una posible salida del entrenador español.

