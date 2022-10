Xavi tras la eliminación de Champions: 'Aún podemos ganar títulos esta temporada'

Aún hay títulos por delante. El Barcelona fracasó en la Champions League y por segundo año consecutivo jugará los jueves en la Europa League, es por eso que Xavi Hernández señaló que aún hay competiciones de las que pueden salir campeón en esta temporada.

“La ilusión, a veces, es la gente y nosotros. Yo creo que sigue habiendo ilusión por ganar títulos esta temporada, podemos ganar títulos esta temporada. Yo no quiero engañar a la gente”, dijo en conferencia de prensa tras la derrota contra el Bayern Múnich de este martes.

'YO SOY EL MÁXIMO RESPONSALE': XAVI TRAS LA DERROTA VS BAYERN MÚNICH

Asimismo, el entrenador culé analizó rápidamente a su equipo, y como ya ha dicho en repetidas ocasiones, son errores puntales del conjunto blaugrana lo que cuestan las derrotas, aunque él mismo se señaló como el máximo responsable de la situación.

“Son errores nuestros, no hemos estado a la altura de esta competición. Viendo al equipo del año pasado, en la Champions que no nos daba para competir, a excepción de que hoy ya estábamos eliminados, yo creo que el Barça ha competido, ha dado la cara.

“Lo bueno no se ha dado, sobre todo por errores propios y yo soy el máximo responsable. No se ha dado, pero lo has tenido en tus manos, esa es la gran diferencia. Es una decepción grande, nosotros somos los primeros decepcionados, pero esto sigue y hay que luchar por títulos esta temporada.

Finalmente, Xavi Hernández se rindió ante el apoyo de la afición a pesar de los altibajos del Barcelona. “Es una maravilla (la afición), hasta el final animando y hemos hablado en el vestuario: ‘hay que salir porque la afición se lo merece, está de 10 puntos’. No queda otra que mostrar respeto, mostrarles cariño y decirles que lo vamos a dar todo por lo que queda”.

