¡Ya hay fecha! Conmebol hizo oficial fecha y horario para el Sorteo de Octavos de Libertadores y Sudamericana

Ya hay fecha oficial para el Sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, mismo que dará a conocer las llaves de Octavos de Final con los clubes de la Conmebol que hayan clasificado a dicha instancia.

Aunque ya existe fecha oficial del sorteo, la última jornada de la Fase de Grupos aún está por disputarse el 27, 28 y 29 de mayo.

Inter de Porto Alegre buscará meterse a los Octavos ı AP

La Conmebol ha anunciado de manera oficial la fecha y horario a través de sus redes sociales, añadiendo además horarios para todos los países involucrados en el torneo.

Será el próximo lunes 2 de junio cuando se lleva a cabo dicho sorteo, con un horario diferente en cada país. Los clubes de Brasil, Paraguay y Uruguay comparten horario para conocer a sus rivales; Bolivia, Venezuela y Chile hacen lo propio; mientras que Colombia, Perú y Ecuador forman parte de otro huso horario.

En cuanto al horario para seguir el sorteo en México, la diferencia es de tres horas, por lo que será a las 9:00 cuando se pueda ver el destino de los clubes sudamericanos.

Mastantuono ha sido una de las figuras de River Plate ı AP

River Plate, Vélez Sarsfield y Racing son algunos de los equipos ya clasificados por parte de Argentina, esperando todavía lo que puedan hacer en la última jornada Estudiantes de la Plata o Central Córdoba.

Sao Paulo y Palmeiras son dos de los equipos brasileños con boleto asegurado, esperando también los resultados de Botafogo, Internacional de Porto Alegre o Fortaleza.

Flamengo ganó su último partido de la mano de Filipe Luis ı AP

Algunos de los partidos más llamativos para la última jornada de Copa Libertadores son:

Martes 27 de junio: Sao Paulo vs Talleres, River Plate vs Universitario, Botafogo vs Universidad de Chile

Miércoles 28 de junio: Inter Porto Alegre vs Bahía, Flamengo vs Deportivo Táchira, Palmeiras vs Sporting Cristal