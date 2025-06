“Yo los conozco”: Russo lanza dardo a los árbitros mexicanos tras polémico empate de Boca

Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors, expresó su descontento con el arbitraje tras el empate 2-2 ante Benfica en el debut del Mundial de Clubes 2025. El entrenador cuestionó el penal sancionado por el árbitro mexicano César Arturo Ramos al final del primer tiempo, que permitió a Benfica descontar en el marcador.

"Para mí, desde donde lo vi, no fue penal", declaró Russo en la conferencia de prensa posterior al partido. Aunque reconoció que la jugada es "discutible", señaló su conocimiento previo del árbitro: "Son árbitros mexicanos, me han dirigido en Arabia, yo los conozco, todo".

El penal fue ejecutado por Ángel Di María, quien anotó el 2-1 antes del descanso. En la segunda mitad, Nicolás Otamendi igualó el marcador para Benfica en los minutos finales, dejando a Boca con un sabor amargo tras haber estado en ventaja de 2-0.

La falta de Carlos Palacios sobre Nicolás Otamendi dentro del área I AP

Un arbitraje bajo la lupa

César Arturo Ramos, árbitro mexicano de 41 años, fue el encargado de dirigir el encuentro entre Boca y Benfica. Con experiencia en torneos internacionales, incluyendo la Copa Mundial de la FIFA y la Copa América, Ramos ha estado en el centro de la polémica en varias ocasiones. En el partido en cuestión, además del penal sancionado a favor de Benfica, se registraron expulsiones para Andrea Belotti y Nicolás Figal, lo que intensificó las críticas al arbitraje.

Russo, sin embargo, evitó profundizar en las críticas: "Igual, no me quejo del árbitro ni nada", aunque enfatizó la importancia de manejar mejor las situaciones adversas: "El penal sobre el final del primer tiempo, no es lo mismo terminar 2-0 que 2-1. Nosotros tenemos que saber resolver ese tipo de problemas porque un gol sobre la hora no te lo pueden hacer".

Ángel Di María cobra la pena máxima ante Boca Juniors I AP

Próximos desafíos para Boca

Tras el empate, Boca Juniors se prepara para enfrentar a Bayern Munich el viernes en el Hard Rock Stadium de Miami. El equipo alemán llega con una contundente victoria de 10-0 sobre Auckland City, lo que representa un desafío significativo para el conjunto argentino.

Posteriormente, Boca viajará a Nashville para enfrentarse nuevamente a Auckland City el martes, en lo que será su último partido de la fase de grupos del torneo. El equipo de Miguel Ángel Russo buscará sumar puntos clave para avanzar en el certamen y dejar atrás el sabor amargo del empate ante Benfica.

César Arturo Ramos expulsa a Nicolás Figal I AP

