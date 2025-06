Aficionados de Club León 'protestan' previo al juego de Chelsea vs LAFC

Chelsea y LAFC abrieron la actividad del Grupo D del Mundial de Clubes este lunes 16 de junio en el Mercedes Benz Stadium, mismo estadio en el que habría hecho su debut el Club León de no haber sido excluido por el extenso tema de la multipropiedad en México.

Ante dicha situación, un grupo considerable de aficionados del cuadro esmeralda se dieron cita a las afueras del recinto para hacer saber su molestia con la FIFA por no haberles permitido ser parte de este nuevo formato de la Copa Mundial de Clubes.

Chelsea y LAFC abrieron el Grupo D | MexSport

Sumándose a los aficionados de Chelsea y de LAFC, las camisetas verdes se congregaron en un espacio en específico para casualmente, ser la afición que más ruido generaba antes de comenzar el partido. Entre varios cánticos de "Dale León", fue como los aficionados de los 'Panzas Verdes' hicieron sentir su presencia, generando también las miradas de los fanáticos de los equipos protagonistas, poniendo la cereza en el pastel con la expresión: "Pinch* FIFA", la cual evidentemente buscaba denotar molestia.

LAFC llegó a este duelo por medio del partido eliminatorio en contra de las Águilas del América; dicho duelo se hizo oficial después de que León fuera dado de baja de la competencia debido a que no cumplía con el reglamento por el tema de la multipropiedad de Grupo Pachuca; fue así que entonces los angelinos se metieron a la competencia al haber dejado fuera al equipo azulcrema.

Have just arrived at Mercedes Benz Stadium for Chelsea v LAFC. The loudest fans outside are from Club León.



“Pinche FIFA!” they yelled. (“F— FIFA”) pic.twitter.com/qxBFTlHIK9

— Felipe Cárdenas (@FelipeCar) June 16, 2025