Zidane rechazó oferta de dirigir a la Selección de Estados Unidos, según prensa francesa

Zinedine Zidane ha estado en varios listados para ocupar el rumbo de alguna selección. Trascendió que Estados Unidos lo buscó, pero finalmente Zizou decidió declinar.

Según el diario francés L’Equipe, el astro rechazó tomar al combinado de las barras y las estrellas.

El mismo medio reporta que Zidane no quiere otra selección que no sea la de Francia; lo cual no sucedería antes de 2026, pues Didier Deschamps fue ratificado como DT de los galos.

Al escritorio de la estrella de clubes como el Real Madrid también llegaron los perfiles de Brasil y Portugal, pero la respuesta fue la misma.

Entretanto, Zinedine Zidane permanece lejos de los banquillos desde aquella segunda ocasión como dirigente merengue.

