Zidane tras la victoria sobre Valladolid: 'Tenemos que ir a lo nuestro sin mirar a los demás'

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha indicado este sábado, tras vencer al Real Valladolid con un tanto de Casemiro, que el objetivo es "seguir con lo que se está haciendo", sin mirar a los demás, en referencia a la derrota del Atlético Madrid ante el Levante.

"Hemos logrado una victoria importante, la cuarta consecutiva, y ha sido el tercer partido en el que no se han encajado goles, lo que también es importante. El equipo está bien, teniendo continuidad en los resultados, defendiendo bien y sabiendo que con el balón podemos hacer cosas", ha comentado en rueda de prensa.

"Fue un partido complicado. Me alegro por la victoria pero hay que seguir porque falta mucho. Teníamos once jugadores de campo y me alegro por todos", recordó el francés.

El técnico del conjunto madrileño ha advertido que Benzema será sometido este domingo a una nueva resonancia, para conocer su evolución, y ha advertido que "si está mejor, viajará a Italia al partido de Champions ante el Atalanta pero si no, no vamos arriesgar, porque queda mucha temporada".

Un partido, el del miércoles, al que el equipo llega "en buena situación", a pesar de las numerosas bajas, a las que están sabiendo hacer frente "con los jugadores que están, que han mostrado su compromiso y están logrando buenos resultados", ha precisado.

Respecto a Casemiro, autor del gol madridista, ha señalado que saben "el jugador que es, que puede rematar, como ha hecho", aunque ha indicado que "es un trabajo de todos", por lo que ha mostrado su "alegría" por haber obtenido "otro buen resultado".

Zidane confía en "recuperar pronto jugadores", ya que con nueve lesionados se está haciendo complicada la situación, pero ha valorado la entrega del resto de la plantilla.

Por último, en cuanto al Real Valladolid, ha indicado que son conscientes de que "no hay partido fácil" y que "el rival necesitaba puntos", por lo que resultó "complicado", pero sabe que "en todos los encuentros va a haber que jugar al límite, hasta final de temporada".

